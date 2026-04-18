おうちで気軽に北海道気分を楽しみたい方に♡チロルチョコから、北海道の美味しさを詰め込んだ新作「北海道 味の宅配便2026」が登場しました。可愛いミニ段ボール型パッケージと、こだわりの3フレーバーが魅力。見て楽しい、食べて美味しい話題のチョコをチェックしてみてください♪ 北海道の味をひと箱に♡ 「北海道 味の宅配便2026」は15個入りで324円（税込参考価格）。ハスカップソ