チロルチョコで北海道気分♡限定「味の宅配便2026」が登場

おうちで気軽に北海道気分を楽しみたい方に♡チロルチョコから、北海道の美味しさを詰め込んだ新作「北海道 味の宅配便2026」が登場しました。可愛いミニ段ボール型パッケージと、こだわりの3フレーバーが魅力。見て楽しい、食べて美味しい話題のチョコをチェックしてみてください♪

北海道の味をひと箱に♡

「北海道 味の宅配便2026」は15個入りで324円（税込参考価格）。ハスカップソフト・北海道コーン・北海道チーズの3種類が各5個ずつ入ったアソートです。

北海道産素材を使用したこだわりの味わいが、一箱で楽しめる贅沢な内容となっています。

銀座コージーコーナー×ガーナ♡濃厚チョコスイーツ3種が期間限定登場

3つのこだわりフレーバー♡

「ハスカップソフト」はワッフルクランチのサクサク食感と程よい酸味が特徴。

「北海道コーン」はドライコーンの甘さと食感が楽しめる一品。

「北海道チーズ」はチーズの塩味とビスケットの香ばしさが絶妙にマッチ。どれも素材の魅力を活かした味わいです。

遊び心あるパッケージ♡

ミニチュア段ボール風のパッケージは、クラフトテープで封をしたリアルなデザイン。開封する楽しさもポイントです。

個包装にもイラストが描かれており、細部まで可愛さにこだわった仕様になっています。

おやつ時間をもっと楽しく

チロルチョコの北海道シリーズは、味・見た目・楽しさが揃った魅力的な一品♡ちょっとしたご褒美やシェアにもぴったりです。

数量限定のため、気になる方は早めにチェックして、おやつ時間をより楽しく彩ってみてください♪