蒲田駅西口から徒歩すぐの場所にある、たこ焼きをつまみにお酒が楽しめるカジュアルな居酒屋。名物のふわトロたこ焼きはもちろん、鉄板で焼き上げる「タコハイ焼き」など、お酒に合うメニューが勢揃い!今回はお店の人気メニュー 『タコハイ焼き チーズトッピング』 と 『2色合盛り』をメインに楽しんできました!紅生姜が効いた味わいがクセになるお通しのオリジナルカルパスで乾杯スタート! とろ旨×食