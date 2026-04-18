【タコとハイボール】蒲田でみつけた、ふわトロたこ焼きとハイボールが楽しめるたこ焼き酒場

蒲田駅西口から徒歩すぐの場所にある、たこ焼きをつまみにお酒が楽しめるカジュアルな居酒屋。名物のふわトロたこ焼きはもちろん、鉄板で焼き上げる「タコハイ焼き」など、お酒に合うメニューが勢揃い!今回はお店の人気メニュー 『タコハイ焼き チーズトッピング』 と 『2色合盛り』をメインに楽しんできました!紅生姜が効いた味わいがクセになるお通しのオリジナルカルパスで乾杯スタート!

とろ旨×食べ比べで楽しむ人気たこ焼き2種

『タコハイ焼き』

この流れでまずは人気メニューから2品を注文。とろっとした生地を鉄板で焼き上げた一品!チーズトッピングでコクと香ばしさがプラスされ、とろける食感がクセになる美味しさ。

とろーりチーズと卵黄のまろやかさに、キャベツのシャキシャキ感が良いアクセント!



まるでお好み焼きのような満足感で、“打倒お好み焼き”と感じる一皿。

『2色合盛り』



ふわたまチーズと九条ねぎマヨの2種類が楽しめる贅沢プレート!チーズの濃厚さとふわトロ卵の甘みが広がる一方で、九条ねぎのさっぱり感とマヨのコクが絶妙にマッチ。

それぞれ違った味わいで、お酒と合わせると箸が止まらない美味しさでした。

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ぷりぷり食感が主役！香ばし鉄板タコ串と旨味広がる一串

『鉄板タコ串』／『タコさつま串』



鉄板料理メニューからは、タコを使った串物を。

『鉄板タコ串』は、ぷりっぷりのタコを鉄板で香ばしく焼き上げた数量限定の一本!シンプルな塩ダレがタコの旨味を引き立て、お酒にもぴったりの味わい!

『タコさつま串』は、ぷりぷり食感のさつま揚げにタコの旨味がじんわり広がる一串!アクセントの紅生姜が良い仕事をしていて、後味もさっぱり楽しめました。

味変が楽しい！塩レモンとアヒージョで楽しむ創作たこ焼き

『塩レモンマヨ』

色んなアレンジがある中で、追加で頼んだたこ焼きはさっぱり塩レモンマヨと店内限定アヒージョの2種!

マヨネーズのコクにレモンのさっぱり感が合わさった、コントラストのある後味!こってりしすぎず、素材の旨みと爽やかさも感じる味わい。

『アヒージョたこ焼き』

熱々のスキレットで登場し、じゅーじゅーと食欲をそそるシズル感!ピリ辛でガーリックの効いたアヒージョソースに、とろ～りチーズが合わさりまろやかな旨味に。熱々なのでやけど注意です。

〆に選びたい、濃厚ソースが絡む王道焼きそば

『豚バラ焼きそば 王道ソース』



〆には入店時から決めてた焼きそば。太麺の焼きそばはもっちり食感で、濃厚な王道ソースがしっかり絡む一皿!

豚バラの旨味と相性抜群で、たっぷりの九条ねぎとキャベツのシンプルな具材も良いバランス。

食べ応えがあるので、シェアならフルサイズ、一人ならハーフでもちょうど良さそうでした!

常連が集うカウンターと、タコが揺れる粋な居酒屋空間

カウンターには常連さんの姿もあり、ハシゴ酒で立ち寄る方もいるなど居酒屋らしい雰囲気。天井に吊るされたタコの装飾も印象的な内装でした。

・住所 東京都大田区西蒲田7-62-6 西蒲田シンエイビル 1F

・価格帯 2,000円～3,000円

・最寄駅 蒲田駅

・アクセス JR蒲田駅西口から徒歩約3分

・営業時間 11:00～23:00

・定休日 不定休