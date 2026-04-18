Ｊ１鹿島は１７日、第３５期定時株主総会を開催し、２０２５年度の決算概要を報告した。売上高は８１億７３００万円となり、クラブ歴代最高の数字となった。＊＊＊メディア向けの決算報告説明会に出席した小泉文明・代表取締役社長が、Ｊリーグ主催で２６〜２７年シーズンに新設され、１１クラブが参加する「Ｕ―２１リーグ」への参戦を見送った理由について言及した。同リーグは、出場機会に恵まれない若手選手の育