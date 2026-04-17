ダイエットを頑張っているのに、下半身だけが変わらないことに悩む女性は少なくありません。特に40代以降は、単に動く量ではなく“どう効かせているか”で体型に差が出やすくなります。そこで習慣にしたいのが、王道かつ基本のエクササイズ【スクワット】。フォームを正しく整えるだけで、お尻や太ももにしっかり効き、見た目の変化につながります。【STEP１】姿勢を整える脚を腰幅に開いて立ち、足裏全体で床を踏みます。骨盤を立