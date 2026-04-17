明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★心機一転、フレッシュな気持ちになれる一日。見るものすべてに感激してしまう等、感受性も高まっています。今日は夜に映画を観ると良いです。B型の運勢……★★★★☆無くした物が見つかる暗示。今まで探した事のある場所をもう一度チェックしてみて。初心に返る事が出来る日なのです。O型の運勢……★★