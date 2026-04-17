2026年4月1日から4月30日まで、コンラッド東京（東京都港区東新橋1-9-1）28階バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて「オリジナルカクテル with TOMIKI」が提供されています。こだわりのカクテルをゆったりと楽しむ都内のラグジュアリーホテル、空港免税店のみでしか取扱っていない国産のウォッカ「TOMIKI（とみき）」を使用したオリジナルカクテル2種が登場。「Prism（プリズム）」はトンカ豆、サンダルウッド、柚子を組み合わ