2026年3月9日から4月30日までザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留（東京都港区東新橋1-6-3）24階バー・ラウンジ「THE BAR」にて「季節のパフェシリーズ "Spring"」が提供されています。ひらりと舞い降りたような蝶のチョコレートが華やか桜の香りと色鮮やかないちごを楽しめるパフェです。トップに飾られるのはホワイトチョコレートで作られた繊細な蝶。花びらを思わせるカットされたいちごの上に止まっているようで、