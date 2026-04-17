山口県のアマチュアゴルファーナンバーワンを決める大会の決勝が下関市で開かれ、徳山国際カントリー倶楽部の中村尊史選手が優勝しました。下関市豊浦町の下関ゴルフ倶楽部が会場となった「県アマチュアゴルフ選手権・決勝競技」は、2日間の日程で行われました。競技は2日間の36ホールストロークプレーで行われ、2日目の17日は今大会最高齢となる山陽国際ゴルフクラブ所属の河本勇選手・82歳