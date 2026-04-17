東京・日本橋にあるロイヤルパークホテルの「鉄板焼 すみだ」では、2026年4月29日から5月6日の期間中、サラダ＆オードブルブッフェに加え、フォアグラや国産牛ヒレを存分に堪能できるステーキ食べ放題プランが登場します。家族や友人とともに、贅沢なランチタイムを過ごせますよ。破格のキャンペーン...提供されるメニューは下記の通り。・オマール海老とサーモンのソテー・焼き野菜 下記〇は、食べ放題メニュー。〇サラダ＆オード