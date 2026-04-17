鉄板焼ステーキにフォアグラも無限食べ放題。ロイヤルパークホテルのGW限定ランチブッフェがお得すぎる...。

東京・日本橋にあるロイヤルパークホテルの「鉄板焼 すみだ」では、2026年4月29日から5月6日の期間中、サラダ＆オードブルブッフェに加え、フォアグラや国産牛ヒレを存分に堪能できるステーキ食べ放題プランが登場します。

家族や友人とともに、贅沢なランチタイムを過ごせますよ。

破格のキャンペーン...

提供されるメニューは下記の通り。・オマール海老とサーモンのソテー・焼き野菜 下記〇は、食べ放題メニュー。〇サラダ＆オードブル〇フォアグラ〇国産牛サーロイン〇国産牛ヒレ〇オーストラリア産牛ハラミ〇オーストラリア産牛カイノミ〇国産豚ロース〇国産豚タン〇もやし・御飯、味噌椀、香の物・デザート・コーヒーまたは紅茶

価格は、一人1万1000円。子どもは6000円（4から12歳）

期間は、2026年4月29日から5月6日。

1部は11時30分から13時。2部は13時30分から15時。

WEBサイトから予約すると、乾杯ドリンク付きの鉄板焼ステーキ食べ放題が一人9300円（子どもは5000円）で楽しめますよ。

破格すぎる内容となっているので、気になる人は早めの予約をおすすめします。

東京バーゲンマニア編集部