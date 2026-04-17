暑さが本格化するこれからの季節、外出時のリフレッシュアイテムは欠かせない存在に。そんな中、芸術と香りが融合したブランドMUCHAから、ひと吹きで涼やかさを感じられる「アイスボディミスト」が登場します。メントールの冷感と精油の香りが織りなす心地よさは、日常のひとときを特別に彩ってくれるはず♡夏の肌と気分を整える新習慣として、ぜひチェックしてみてください。 ひと吹きで広がる清涼感 MUCHA「ア