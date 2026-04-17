MUCHAアイスボディミストで叶える涼やかな夏時間♡ひと吹きでリフレッシュ

暑さが本格化するこれからの季節、外出時のリフレッシュアイテムは欠かせない存在に。そんな中、芸術と香りが融合したブランドMUCHAから、ひと吹きで涼やかさを感じられる「アイスボディミスト」が登場します。メントールの冷感と精油の香りが織りなす心地よさは、日常のひとときを特別に彩ってくれるはず♡夏の肌と気分を整える新習慣として、ぜひチェックしてみてください。

ひと吹きで広がる清涼感

MUCHA「アイスボディミストフローズンアロマティック」は、メントールのひんやり感と精油由来の香りを掛け合わせたボディミストです。

肌にスッと広がる軽やかなミストが、汗ばむ瞬間にも爽やかなリフレッシュ感をプラス。

ミストタイプなので背中や腕など手が届きにくい部分にも使いやすく、通勤や外出先、レジャーシーンでも活躍します。

価格は4,620円、容量は50mL。コンパクトで持ち運びやすく、バッグに忍ばせておけばいつでも快適なひとときを楽しめます。

SHIROアイスミント新作で夏を快適に♡ひんやり続く最強クールケア登場

夏の肌を守るこだわり設計

本アイテムには、ザクロ果実エキスやトウキンセンカ花エキスといった保湿成分を配合。

エアコンや紫外線、発汗による乾燥から肌を守り、ビタミンC誘導体（3-O-エチルアスコルビン酸）が肌を健やかに整えます。

さらに、虫が嫌がるとされるコウスイガヤ油やユーカリ葉油、レモングラス葉油などの精油を配合し、アウトドアシーンにもぴったり。

防腐剤フリー・パラベンフリーなど6つのフリー処方で、肌へのやさしさにもこだわっています。

香りとデザインで楽しむ夏

香りは「フローズンアロマティック」。ベルガモットの爽やかな甘さにカモミールのやさしいハーブ感が重なり、シダーウッドの落ち着きが余韻を添える奥行きのある香りです。

また、パッケージにはミュシャの名作「装飾人物像PL.9（1905）」を採用。百合を纏った女性の涼やかなアートが、持つたびに気分を高めてくれます。

機能性だけでなく、見た目の美しさにもこだわった一品です。

Produced by MASH Style Lab under license Mucha Ltd.

©Mucha Trust 2026

この夏の新しいリフレッシュ習慣

暑さ対策は“冷やす”だけでなく、“心地よく整える”ことも大切。MUCHAのアイスボディミストは、香り・冷感・美容のバランスが取れたアイテムとして、毎日の外出を快適にサポートしてくれます。

通勤やお出かけ、フェスなどさまざまなシーンで活躍しそう♪ひと吹きで気分までリフレッシュできる、夏のマストアイテムとして取り入れてみてはいかがでしょうか。