手軽に楽しめるスープとしておなじみの「じっくりコトコト」シリーズから、パンが主役の食事スープ「じっくりコトコト 超盛Bakery（ベーカリー）」が2026年2月16日に登場していました。なんでも主食にもなり得るような、パンを楽しめる新しいカップスープなんだとか。編集部に実物が届いたので、さっそくご紹介していきましょう！※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。【パンたっぷり