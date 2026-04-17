パン好き待望の “飲むごちそう” が誕生！パンが通常の2倍入っている 「じっくりコトコト 超盛Bakery（ベーカリー）」3種を食べてみた

手軽に楽しめるスープとしておなじみの「じっくりコトコト」シリーズから、パンが主役の食事スープ「じっくりコトコト 超盛Bakery（ベーカリー）」が2026年2月16日に登場していました。

なんでも主食にもなり得るような、パンを楽しめる新しいカップスープなんだとか。

編集部に実物が届いたので、さっそくご紹介していきましょう！

※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。

【パンたっぷり！】

「じっくりコトコト 超盛Bakery（ベーカリー）」シリーズ最大の特徴は、とにかくパンがたっぷり入っていること。なんと、既存品と比べて約2倍のパンが入っているそう。

フタを開けてみると……パン、パン、パン！ こんなにパンが入っているカップスープと出会ったのは初めてです。

作り方はお湯を注いですぐに10秒混ぜたら、1分間待つだけ。いつでもお手軽にパンたっぷりの食事スープが楽しめます！

【3つのフレーバーがあるよ！】

フレーバーは全3種類。パンがおいしくなるお味、そして「男性にも好まれる」という観点で選定されたんですって。

◼︎バターとチキン香るカレーパン風スープ

バターとチキンブイヨンを使用したスパイシーなスープにはとろみがあって、本物のカレーを思わせる食感とお味です。盛りだくさんのパンにしみしみになると……これはカレーパンそのもの！

ですが揚げてあるカレーパンと違って油っこさはないので、意外とあっさりいただけます。

◼︎あめ色玉ねぎオニオングラタン風スープ

3つの中で唯一とろみのない、サラッとしたスープでした。スープがしみたパンを噛むと、あめ色玉ねぎの甘みがじゅわ〜っと広がって美味しい♡

チーズのコクもしっかり感じて、こちらもオニオングラタンスープそのものを思わせる仕上がりに大満足です。

◼︎たっぷりパンと濃厚コーンポタージュ

とろみを感じる濃厚なポタージュはスープとしての完成度も高めで、飲んでいるとカラダもポカポカに。パンの香ばしさが、コーンの甘みをよりいっそう引き立ててくれますよ〜！

【サイドメニューにどうぞ】

価格はオープン。香ばしいパンがたっぷり入ったスープは、どれもハズレのない美味しさでした♡

ただしパンはたっぷり入っているものの、ほかの具は入っていないので、これひとつで一食にするにはちょっと物足りないかも。サンドイッチやおかずにプラスしてスープが食べたいけど、ボリュームも欲しい……というシーンにはぴったりだと思います！

参考リンク： ポッカサッポロフード＆ビバレッジ 、楽天市場[ バターとチキン香るカレーパン風スープ ][あめ色玉ねぎオニオングラタン風スープ ][ たっぷりパンと濃厚コーンポタージュ ]

執筆・撮影：五條なつき

Photo：(c)Pouch

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