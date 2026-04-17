パン好き待望の “飲むごちそう” が誕生！パンが通常の2倍入っている 「じっくりコトコト 超盛Bakery（ベーカリー）」3種を食べてみた
手軽に楽しめるスープとしておなじみの「じっくりコトコト」シリーズから、パンが主役の食事スープ「じっくりコトコト 超盛Bakery（ベーカリー）」が2026年2月16日に登場していました。
なんでも主食にもなり得るような、パンを楽しめる新しいカップスープなんだとか。
編集部に実物が届いたので、さっそくご紹介していきましょう！
※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。
【パンたっぷり！】
「じっくりコトコト 超盛Bakery（ベーカリー）」シリーズ最大の特徴は、とにかくパンがたっぷり入っていること。なんと、既存品と比べて約2倍のパンが入っているそう。
フタを開けてみると……パン、パン、パン！ こんなにパンが入っているカップスープと出会ったのは初めてです。
作り方はお湯を注いですぐに10秒混ぜたら、1分間待つだけ。いつでもお手軽にパンたっぷりの食事スープが楽しめます！
【3つのフレーバーがあるよ！】
フレーバーは全3種類。パンがおいしくなるお味、そして「男性にも好まれる」という観点で選定されたんですって。
◼︎バターとチキン香るカレーパン風スープ
バターとチキンブイヨンを使用したスパイシーなスープにはとろみがあって、本物のカレーを思わせる食感とお味です。盛りだくさんのパンにしみしみになると……これはカレーパンそのもの！
ですが揚げてあるカレーパンと違って油っこさはないので、意外とあっさりいただけます。
◼︎あめ色玉ねぎオニオングラタン風スープ
3つの中で唯一とろみのない、サラッとしたスープでした。スープがしみたパンを噛むと、あめ色玉ねぎの甘みがじゅわ〜っと広がって美味しい♡
チーズのコクもしっかり感じて、こちらもオニオングラタンスープそのものを思わせる仕上がりに大満足です。
◼︎たっぷりパンと濃厚コーンポタージュ
とろみを感じる濃厚なポタージュはスープとしての完成度も高めで、飲んでいるとカラダもポカポカに。パンの香ばしさが、コーンの甘みをよりいっそう引き立ててくれますよ〜！
【サイドメニューにどうぞ】
価格はオープン。香ばしいパンがたっぷり入ったスープは、どれもハズレのない美味しさでした♡
ただしパンはたっぷり入っているものの、ほかの具は入っていないので、これひとつで一食にするにはちょっと物足りないかも。サンドイッチやおかずにプラスしてスープが食べたいけど、ボリュームも欲しい……というシーンにはぴったりだと思います！
参考リンク： ポッカサッポロフード＆ビバレッジ 、楽天市場[ バターとチキン香るカレーパン風スープ ][あめ色玉ねぎオニオングラタン風スープ ][ たっぷりパンと濃厚コーンポタージュ ]
執筆・撮影：五條なつき
Photo：(c)Pouch