8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）に国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）で開催される＜LuckyFes’26＞への出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes’26」の音源審査が実施され、エントリー総数1,132曲の中から34組が選出され、そのアーティストが発表となった。音源審査選出アーティスト（50音順）aimi / IRIS MONDO / Alé / 左沢颯樹 / ANEMONÉ / WHISPER OUT LOUD / VIDA Hollywo