ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「新生活と女性のバイオリズム」。環境の変化やストレスから女性特有の不調が出やすい春。生理周期の乱れやPMSと上手に付き合う方法とは？不調が出やすい新生活。我慢せずに婦人科へ！春は就職や異動など、生活環境が大きく変わる季節。気持ちが前向きになる一方で、生理周期の乱れやPMSの悪化といった不調を感じる人も増えるそう。産婦人科医の小川真里子先生に話を伺った。