英国のある教師が屋根裏部屋で、希少なポケモンカードのコレクションを偶然発見した。その価値は2万5000ポンド（約503万円）に上る可能性があり、発見者はこれを8月の結婚式の資金に充てたいと期待を寄せている。



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アンドルー・ブラウンさん（37）は、ドーセット州ウィンボーンにある実家の片付けをしていた際に、収集してから20年以上が経過したカードを見つけた。当初はコレクション全体で500ポンド（約10万円）程度の価値と考えていたが、トレーディングカード店を経営する友人が、3枚の非常に価値の高いリザードンのカードを発見したことで状況は一変した。



バインダーではなくブリキの缶に別々に保管されていた貴重な3枚は、4月16日に開催されるユーバンクス・オークションで数千ポンドの値がつくと見込まれている。未使用状態の「スカイリッジ・リザードン・ホロ」は8000～1万2000ポンド（約161万～241万円）で落札される可能性があり、もう1枚のほぼ未使用品は1万ポンド（約201万円）で売却される見込みだ。3枚目のリバースホロカードも、1600～2200ポンド（約32万2000～44万2000円）の落札が期待されている。



アンドルーさんは当初価値があると思っていなかったため、査定額にはかなりの衝撃を受けたという。「ザ・サン」紙の取材に対し、友人に価値を教えられた時は頭がくらくらしたと吐露。子供の頃に夢中だったカードが、寄宿学校での禁止令を経て、最後に買ったパックに入っていたのであろう皮肉な運命を振り返った。



莫大な価値がついた一方で、アンドルーさんは、これらのレアカードには他のカードほどの思い出の価値はないと認めている。金銭的価値は最高だが、本当に大好きだったカードはいつもポケットに入れていたせいで擦り切れているという。



アンドルーさんは、昨年ソールズベリーで開催されたチョーク・バレー歴史フェスティバルで婚約したレイチェル・モーズリーさんと、今年8月に結婚する準備を進めており、カードの売却益を、結婚式の費用に役立てたいと考えている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）