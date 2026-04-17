1月29日、東京都台東区上野で現金入りのスーツケースが強奪され、犯人グループは逃走時にひき逃げ事件を起こした昨年度の日本の特殊・SNS詐欺による被害額は3000億円を超え、トクリュウを筆頭とする犯罪集団は巨額の犯罪収益を抱えている。その資金洗浄、さらには中国人富裕層の資産逃避のために暗躍しているのが「相対屋」と呼ばれる両替商たちである。国をまたいで活動を行ない、警察の捜査をもかいくぐる彼らの知られざる実態に