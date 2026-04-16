同じように接しているようで、実は“本命女子”にだけ見せている優しさがある――そんな男性の“さりげない本命行動”に気づいていますか？今回は、ただの親切ではなく「好きだからこそ」表れる、男性の“本命女性だけへの優しさ”を紹介します。自分の都合より“あなたの都合を優先”本命女性に対しては、疲れていても予定をずらしてでも助けたいと思うのが男性心理。たとえば「遅くまで仕事していたのに迎えに来てくれた」「忙し