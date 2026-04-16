ニッチフレグランス専門店「ノーズショップ（NOSE SHOP）」が、フランス発のフレグランスブランド「ジョヴォワ パリ（Jovoy Paris）」の本格的な取り扱いをノーズショップ 銀座で開始した。6月以降、一部の取り扱い店舗とオンラインストアでも販売する。【画像をもっと見る】ジョヴォワ パリは、1923年にブランシュ・アルヴォイ（Blanche Arvoy）がパリで創業。ブランド名は、彼女の愛称「ジョー」とパートナーの姓「アルヴォ