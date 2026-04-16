DISH//が4月1日にリリースしたフルアルバム『aRange』より、リードトラック「ヒーロー」のミュージックビデオを公開した。今作では「Anthem」と「Monologue」という2本の映像が同時公開されるという、バンドとしても異例の試みとなっている。監督を務めたのは、気鋭の映画監督・内山拓也。それぞれの映像は異なる視点から「ヒーロー」という楽曲に向き合っており、2本を通して観ることで、そのメッセージがより深く心に響く構成と