DJIは、ポケットジンバルカメラの新製品「Osmo Pocket 4」を4月22日（水）に発売する。前モデルから物理ボタンを新設するなど、使い勝手と画質の強化を図った。 2023年10月にDJIが発売した「Osmo Pocket 3」の後継モデル。スティック状の本体に、引き続き1型センサーを採用するジンバルカメラを搭載。20mm相当F2のレンズや回転式の2型タッチ式モニターも踏襲する。 ただしイメージセンサーは新開