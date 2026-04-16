ネギやピーマンなどを生産する大分県豊後大野市の農業法人「プロスパ生産組合」が、人件費や資材の高騰により破産手続きの開始決定を受けたことがわかりました。負債額は2億8000万円に上ります。 【写真を見る】農業法人「プロスパ生産組合」が破産開始決定負債総額は2億8千万円大分・豊後大野市 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、豊後大野市緒方町の農業法人「プロスパ生産組合」は1996年3月