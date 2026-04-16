お弁当・お惣菜の「オリジン弁当・キッチンオリジン」は、2026年4月13日から19日までの1週間、春巻きを半額で購入できるお得なキャンペーンを実施しています。12品目入った春巻きが今だけお得4月19日まで、「ぎっしり！12品目春巻き」を通常価格108円のところ、半額の54円で販売中です。イオン、ダイエー、カスミ、マックスバリュの店舗はキャンペーン対象外。夜ご飯のおかずや、お酒のおつまみとしても大活躍の春巻きを、お得に購