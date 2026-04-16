『スター・ウォーズ』のゴールデンウィークイベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」が、4月29日（水・祝）〜5月24日（日）の期間、神奈川・横浜市にある横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、グランモール公園で開催される。【写真】高さ約2mの巨大なグローグーがお出迎え！MARK IS みなとみらいの展示も■“スター・ウォーズの日”に合わせて開催今回約7年ぶりの新作映画『スター・ウォーズ／マンダ