横浜で『スター・ウォーズ』GWイベント開催へ！ グローグーの等身大スタチューやポップアップなど展開
『スター・ウォーズ』のゴールデンウィークイベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」が、4月29日（水・祝）〜5月24日（日）の期間、神奈川・横浜市にある横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、グランモール公園で開催される。
【写真】高さ約2mの巨大なグローグーがお出迎え！ MARK IS みなとみらいの展示も
■“スター・ウォーズの日”に合わせて開催
今回約7年ぶりの新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を控え開催される「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」は、シリーズの魅力がたっぷり詰まった造形展示やコンテンツが楽しめる期間限定のイベント。
横浜ランドマークタワーにあるランドマークプラザの1階サカタのタネ ガーデンスクエアには、『スター・ウォーズ』の銀河が広がる巨大空間ホログラム映像を投影。加えて、3階の風の灯台前に映画最新作の主人公として、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎ“マンダロリアン”と、強大なフォースを秘めた“グローグー”の等身大スタチューが登場する。
また、MARK IS みなとみらい1階のグランドガレリアでは、高さ約2mの巨大なグローグーがお出迎え。さらに、一部店舗で『スター・ウォーズ』関連グッズや新作映画をモチーフにしたアイテムが販売されるほか、家族で楽しめる「スタンプ ワークショップ」や「スター・ウォーズ ペーパークラフト」といったさまざまなコンテンが用意される。
そして、グランモール公園には巨大なフォトスポットウォールが出現。
そのほか、オリジナルステッカーがもらえるスタンプラリーや、ポップアップストア「STAR WARS POP UP STORE」の実施、歴代映画の特別上映、地元の吹奏楽部と音楽隊によるMUSIC LIVEなども行われ、盛りだくさんな内容のイベントとなっている。
【写真】高さ約2mの巨大なグローグーがお出迎え！ MARK IS みなとみらいの展示も
■“スター・ウォーズの日”に合わせて開催
今回約7年ぶりの新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を控え開催される「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」は、シリーズの魅力がたっぷり詰まった造形展示やコンテンツが楽しめる期間限定のイベント。
また、MARK IS みなとみらい1階のグランドガレリアでは、高さ約2mの巨大なグローグーがお出迎え。さらに、一部店舗で『スター・ウォーズ』関連グッズや新作映画をモチーフにしたアイテムが販売されるほか、家族で楽しめる「スタンプ ワークショップ」や「スター・ウォーズ ペーパークラフト」といったさまざまなコンテンが用意される。
そして、グランモール公園には巨大なフォトスポットウォールが出現。
そのほか、オリジナルステッカーがもらえるスタンプラリーや、ポップアップストア「STAR WARS POP UP STORE」の実施、歴代映画の特別上映、地元の吹奏楽部と音楽隊によるMUSIC LIVEなども行われ、盛りだくさんな内容のイベントとなっている。