大分市の県立大分高等技術専門校で新入生がユニークなセミナーを通じて仕事に重要なチームワークを学びました。 【写真を見る】技術専門校フレッシュマンセミナー折り紙で年代超えた協働学ぶ大分 大分高等技術専門校ではこの春高校を卒業したばかりの18人を含む42人が入校しました。 16日のフレッシュマンセミナーでは4人1組となり折り紙の箱をつくるワークショップに挑戦。紙を