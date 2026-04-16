韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「하위 문화（ハウィ ムナ）」の意味は？「하위 문화（ハウィ ムナ）」という言葉を聞いたことありますか？日本では、秋葉原・中野・下北沢・池袋が4大聖地と呼ばれています！「하위 문화（ハウィ ムナ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう