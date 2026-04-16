「하위 문화（ハウィ ムナ）」の意味は？日本では秋葉原や中野が聖地！？【韓国語クイズ】
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「하위 문화（ハウィ ムナ）」の意味は？
「하위 문화（ハウィ ムナ）」という言葉を聞いたことありますか？
日本では、秋葉原・中野・下北沢・池袋が4大聖地と呼ばれています！
「하위 문화（ハウィ ムナ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「サブカルチャー」でした！
「하위 문화（ハウィ ムナ）」は、「サブカルチャー」を意味する韓国語です。
「하위 문화（ハウィ ムナ）」は「하위（ハウィ）」＝「下位」と「문화（ムナ）」＝「文化」をあわせた言葉です。ハイカルチャーに対応した、主流ではない文化のこと、つまり「サブカルチャー」を表す表現です。
ちなみに、英語をそのまま使った「서브 컬쳐（ソブコルチョ）」という表現も使われますよ。
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『コネスト』
・『Kpedia』
ライター Ray WEB編集部