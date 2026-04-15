米国アウトドアブランド「メレル（MERRELL）」が、韓国・ソウル発ライフスタイルブランド「カーキス（Khakis）」との初のコラボレーションモデル「モアブ 3 × カーキス（Moab 3 × Khakis ）」（2万900円）を発売する。4月18日から、MERRELL HARAJUKU FLAGSHIP、ブランド直営店、MERRELL取扱限定店舗、およびブランド公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】同モデルでは、時間の経過によって刻まれる痕跡や素