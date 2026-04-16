クイーンエリザベス2世Cに出走するマスカレードボール（牡4＝手塚久）は美浦Wコースで国内最終追いを行った。道中はツルマウカタチ（5歳2勝クラス）を2馬身前に置いてスムーズな追走。内に入った直線で軽く仕掛けられると一気に脚を伸ばし、5F66秒8〜1F11秒1で1馬身先着した。手塚久師は「5カ月ぶりなので、ぬるい仕上げでは駄目。3週続けてWコースでやって、いい感じに仕上がっている。少しゴツくなって、しなやかさというよ