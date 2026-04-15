恋をしていると、相手の気持ちがどうしても気になりますよね。でも、男性は女性のように言葉で気持ちを伝えることがあまり得意ではありません。だからこそ、本気の恋心は“行動”にこそ表れます。そこで今回は、男性が“好きな女性”に見せる「本命確定サイン」を紹介します。視線がよく合うのは、あなたを意識している証拠気づけば同じ男性とよく目が合う…そんなこと、ありませんか？人は無意識のうちに“気になるもの”を目で追