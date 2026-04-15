目は口ほどに恋を語る？男性が“好きな女性”に見せる「本命確定サイン」
恋をしていると、相手の気持ちがどうしても気になりますよね。でも、男性は女性のように言葉で気持ちを伝えることがあまり得意ではありません。だからこそ、本気の恋心は“行動”にこそ表れます。そこで今回は、男性が“好きな女性”に見せる「本命確定サイン」を紹介します。
視線がよく合うのは、あなたを意識している証拠
気づけば同じ男性とよく目が合う…そんなこと、ありませんか？人は無意識のうちに“気になるもの”を目で追うもの。特に男性は、好きな女性のことを無意識に目で追ってしまう傾向があります。遠くからでも視線を送ってきたり、じっと見つめてきたりするのは、あなたに特別な感情があるサインと言えるでしょう。
スケジュールをあなたに合わせてくれる
本命の女性には、「できるだけ時間を作りたい」と思うのが男性心理。仕事が忙しくても、予定を調整して会おうとしてくれるなら、それはあなたを優先したい気持ちの表れ。「その日、空けとくね」「君の都合に合わせるよ」など、歩み寄るような言葉が出てくるのも本命確定サインです。
何気ない会話の内容をちゃんと覚えている
「そういえば、前に言ってた〇〇どうなった？」と、ふとしたときに話題に出してくれる――これも本命女性への行動の１つ。興味がない相手の話はスルーしてしまうのが普通。でも、本気で女性のことを気にかけているからこそ、男性は細かいことまで覚えているんです。
恋の本気サインは、さりげなさの中にある
男性の本気は、大げさな言葉よりも日常の小さな行動に表れます。気になる男性のふるまい、いつもより少しだけ注意深く見てみると、本命確定サインが見えてくるかもしれませんよ。
🌼これ愛情が強い証拠です。男性が「本気で恋した時」にしてくれること