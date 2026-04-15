これじゃ、なにも話したくなくなりますよね…。いいかげん我慢できなくなってきた奥さん。同僚に相談してみて初めて、自分の夫が「会話泥棒」であることに気づき…!?>>【まんが】会話泥棒する夫(ウーマンエキサイト編集部)