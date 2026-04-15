毎日のヘアケアをもっと楽しく♡ReFaの人気アイロンに、新たなカラーラインが登場しました。エムピンク・エムミントグリーン・エムパープルの華やかな色合いで、使うたびに気分もアップ。機能性はそのままに、見た目でも楽しめる新しいスタイリングアイテムをチェックしてみてください♪ 新カラーで楽しむヘアアイロン♡ 「ReFa TREATMENT IRON」は35,200円（税込）。カラーはエム