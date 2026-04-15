ReFaのアイロンに新カラー登場♡華やかデザインで美髪ケア

毎日のヘアケアをもっと楽しく♡ReFaの人気アイロンに、新たなカラーラインが登場しました。エムピンク・エムミントグリーン・エムパープルの華やかな色合いで、使うたびに気分もアップ。機能性はそのままに、見た目でも楽しめる新しいスタイリングアイテムをチェックしてみてください♪

新カラーで楽しむヘアアイロン♡

「ReFa TREATMENT IRON」は35,200円（税込）。カラーはエムピンク、エムミントグリーン、エムパープルの3色展開で、デザイン性と高級感を兼ね備えています。

約290mm×39mm×67.5mmのサイズで扱いやすく、プレート温度は120℃～200℃まで調整可能。幅広いスタイリングに対応します。

メディヒール日本限定♡桜パッケージのもちツヤ肌セット登場

美髪ケアをサポート♡

トリートメントアイロンとして、髪にやさしく熱を伝えながらスタイリング。

温度設定が細かく選べるため、髪質や仕上がりに合わせた調整が可能です。AC100～240V対応で、旅行先でも使えるのも嬉しいポイントです。

併せて使いたいケアアイテム♡

「ReFa TREATMENT SERUM」は3,300円（税込）、内容量150mL。

髪のコンディションを整えながらスタイリングをサポートし、よりなめらかな仕上がりを叶えます。美容室や百貨店、オンラインショップなどで購入可能です。

毎日のヘアケアを格上げ

ReFaの新作アイロンは、機能性とデザイン性を兼ね備えた注目アイテム♡新しいカラーで気分を上げながら、理想のヘアスタイルを楽しめます。

毎日のスタイリングをワンランクアップしたい方に、ぜひおすすめしたい一台です♪