明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆大事なものをなくしてしまいそうな暗示。すぐには見つからないようなので、焦ったりしない事。B型の運勢……★★★★★チャンスと出会いに恵まれる一日。常に自分をオープンな状態がカギ。明るい笑顔を絶やさずにいれば、自然とラッキーな事が舞い込むでしょう。O型の運勢……★★☆☆☆部屋の整理整頓