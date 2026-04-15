フジ・メディア・ホールディングス（FMH）は、投資家の村上世彰氏らが関わる旧村上ファンド系投資グループに不動産事業を売却することが15日、分かった。清水賢治社長は今回の売却について、コンテンツ制作に重点を置き、テレビ放送局として本来のあるべき姿に戻すことなどを3月31日、社員に向けて説明した。 昨年、村上氏側の投資グループは17.95％を保有するFMHの筆頭株主となり、さらに買い増す意向を示し