毎日のビューティータイムをもっと楽しくしたい方に♡ReFaから新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE」の第一弾がスタートしました。人気アイテムに新たなカラーが加わり、機能性はそのままに、見た目でも気分を高めてくれるラインナップに。自分らしい美しさを引き出す新作をチェックしてみてください♪ 人気アイテムに新カラー♡ ReFa HEART BRUSH 今回追加されたのはエムピン