ReFa第一弾コレクション♡新カラーで彩るビューティーアイテム

毎日のビューティータイムをもっと楽しくしたい方に♡ReFaから新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE」の第一弾がスタートしました。人気アイテムに新たなカラーが加わり、機能性はそのままに、見た目でも気分を高めてくれるラインナップに。自分らしい美しさを引き出す新作をチェックしてみてください♪

人気アイテムに新カラー♡

ReFa HEART BRUSH

今回追加されたのはエムピンク、エムミントグリーン、エムパープルの3色。

ReFa HEART COMB Aira

ReFa MARQUISE WITH

ReFa HEART MIRROR

「ReFa HEART BRUSH」「ReFa HEART COMB Aira」（各3,300円税込）、「ReFa MARQUISE WITH」（4,730円税込）、「ReFa HEART MIRROR」（2,970円税込）など、人気のビューティーアイテムに華やかなカラーが登場しました。

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特別ラインもチェック♡

さらに「ReFa HEART COMB Aira pure」（11,000円税込）、「ReFa HEART velvet」（16,500円税込）も展開。

これらはReFa GINZA先行発売商品で、より特別感のあるラインナップとなっています。自分用はもちろん、ギフトにもぴったりです。

毎日使いたくなる魅力

機能性に優れたアイテムはそのままに、カラーで楽しむ新しいビューティースタイルを提案。

ヘアケアやメイク直しなど、日常の中で使うたびに気分が上がるデザインが魅力です。自分の好みに合わせてカラーを選べるのも嬉しいポイントです。

美しさをもっと自由に

ReFaの第一弾コレクションは、機能性とデザイン性を両立した魅力的なアイテム♡お気に入りのカラーを取り入れることで、毎日のケアがより楽しくなります。

自分らしいスタイルで、美しさを自由に楽しんでみてください♪