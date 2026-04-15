ReFa第一弾コレクション♡新カラーで彩るビューティーアイテム
毎日のビューティータイムをもっと楽しくしたい方に♡ReFaから新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE」の第一弾がスタートしました。人気アイテムに新たなカラーが加わり、機能性はそのままに、見た目でも気分を高めてくれるラインナップに。自分らしい美しさを引き出す新作をチェックしてみてください♪
人気アイテムに新カラー♡
ReFa HEART BRUSH
今回追加されたのはエムピンク、エムミントグリーン、エムパープルの3色。
ReFa HEART COMB Aira
ReFa MARQUISE WITH
ReFa HEART MIRROR
「ReFa HEART BRUSH」「ReFa HEART COMB Aira」（各3,300円税込）、「ReFa MARQUISE WITH」（4,730円税込）、「ReFa HEART MIRROR」（2,970円税込）など、人気のビューティーアイテムに華やかなカラーが登場しました。
特別ラインもチェック♡
さらに「ReFa HEART COMB Aira pure」（11,000円税込）、「ReFa HEART velvet」（16,500円税込）も展開。
これらはReFa GINZA先行発売商品で、より特別感のあるラインナップとなっています。自分用はもちろん、ギフトにもぴったりです。
毎日使いたくなる魅力
機能性に優れたアイテムはそのままに、カラーで楽しむ新しいビューティースタイルを提案。
ヘアケアやメイク直しなど、日常の中で使うたびに気分が上がるデザインが魅力です。自分の好みに合わせてカラーを選べるのも嬉しいポイントです。
美しさをもっと自由に
ReFaの第一弾コレクションは、機能性とデザイン性を両立した魅力的なアイテム♡お気に入りのカラーを取り入れることで、毎日のケアがより楽しくなります。
自分らしいスタイルで、美しさを自由に楽しんでみてください♪