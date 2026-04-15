履くだけでスタイルアップが叶うトレンドシューズが登場♡FILAとチヨダのコラボから、限定厚底スニーカーが発売されました。存在感のあるデザインと快適な履き心地で、デイリーコーデを格上げしてくれる一足。注目モデル・瀬川陽菜乃さんの着こなしにも注目です♪ 注目の3モデルラインナップ♡ FILA Potent FC-5264W 今回登場したのは3モデル。「Potent（FC-5264W）」は7,590