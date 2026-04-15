韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」の意味は？「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、乗り物に乗ったときに使えるフレーズです！「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ