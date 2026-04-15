【韓国語クイズ】「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」の意味は？韓国旅行で使いたい！

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韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」の意味は？

「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、乗り物に乗ったときに使えるフレーズです！

「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「席あっていますか？」でした！

「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」は、「席あっていますか？」を意味する韓国語です。

「자리（チャリ）」は、日本語で「席」を意味する言葉です。

列車やバスなどの乗り物以外にも、ミュージカルやコンサートの会場で、自分が指定した座席に誰かが座っていた時、サッと使えると便利なフレーズです。

自身のチケットを見せながら聞けば、トラブルを避けることができますよ。

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『コネスト』

ライター Ray WEB編集部