【韓国語クイズ】「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」の意味は？韓国旅行で使いたい！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、乗り物に乗ったときに使えるフレーズです！

「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。