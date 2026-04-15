【韓国語クイズ】「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」の意味は？韓国旅行で使いたい！
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」の意味は？
「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、乗り物に乗ったときに使えるフレーズです！
「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「席あっていますか？」でした！
「자리 맞으세요？（チャリ マジュセヨ）」は、「席あっていますか？」を意味する韓国語です。
「자리（チャリ）」は、日本語で「席」を意味する言葉です。
列車やバスなどの乗り物以外にも、ミュージカルやコンサートの会場で、自分が指定した座席に誰かが座っていた時、サッと使えると便利なフレーズです。
自身のチケットを見せながら聞けば、トラブルを避けることができますよ。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部