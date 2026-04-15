テレビ朝日が、縦型ショートドラマで日本一の再生回数120億回超えを誇る「ごっこ倶楽部」とタッグを組み、新たなショートドラマアカウント『三独乙女はハラが減る』（さんどくおとめははらがへる）を4月14日（火）よりSNSで配信スタートした。今作は、仕事も性格も個性もバラバラなのにひょんなことから仲良くなった女子3人のまわりで起きる”女子ならではの事件や悩み”を、お腹を満たしながら解決するガールズ群像劇。等身大の20