汗や皮脂が気になる季節でも、美肌をキープできる優秀アイテムが続々登場！ OCTPATHの栗田航兵さんがお試しします。? THREE「アドバンスド コンシーラーワンド」ピンポイントで悩みを補正する薄膜スティックコンシーラーTHREEの人気ルースパウダーと同様のバウンシングパウダーを配合。気になる肌ノイズを補正しながら消えるようになじみ、軽やかに密着。「肌になじませたらサラサラになって、長時間ヨレることなく悩みをカバー。