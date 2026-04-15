夢庵の公式Xは、2026年4月22日まで使えるクーポンを公開しています。終日利用できる最大275円引きクーポンも要チェック定食やセット、デザートに、アルコール飲料など、バラエティ豊かな14種類のクーポンが登場中です。対象メニューと値引後の金額は以下の通り。【ランチクーポン】・ランチセットドリンクバー...109円（220円引き）・お昼の夢そば膳...989円（55円引き）・ランチ 牛カルビ丼小麺セット...989円（110円引き）・若鶏