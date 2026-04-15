【夢庵】牛カルビ丼セット989円にドリンクバー109円も！14種のお得なクーポン登場中《4月22日まで》
夢庵の公式Xは、2026年4月22日まで使えるクーポンを公開しています。
終日利用できる最大275円引きクーポンも要チェック
定食やセット、デザートに、アルコール飲料など、バラエティ豊かな14種類のクーポンが登場中です。
対象メニューと値引後の金額は以下の通り。
【ランチクーポン】
・ランチセットドリンクバー...109円（220円引き）
・お昼の夢そば膳...989円（55円引き）
・ランチ 牛カルビ丼小麺セット...989円（110円引き）
・若鶏の竜田揚げおろしポン酢ランチ...899円（90円引き）
・ランチ 北海道濃厚ソフト...274円（55円引き）
ランチクーポンは平日オープン〜17時までの限定です。
【終日利用可能クーポン】
・キリン一番搾り生ビール...384円（275円引き）
・角ハイボール...274円（165円引き）
・山盛りポテトフライ 明太マヨ付き...604円（55円引き）
・めかぶそば天せいろ...1209円（110円引き）
・若鶏の竜田揚げおろしポン酢＆テリタル定食...1209円（110円引き）
・栃尾揚げハーフ...329円（55円引き）
・国産もつ煮豆富...494円（55円引き）
・いちごのモンブラン...604円（55円引き）
・抹茶ソフト白玉あんみつ...714円（55円引き）
クーポンはいずれも4月22日まで利用できます。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部