【夢庵】牛カルビ丼セット989円にドリンクバー109円も！14種のお得なクーポン登場中《4月22日まで》

夢庵の公式Xは、2026年4月22日まで使えるクーポンを公開しています。

終日利用できる最大275円引きクーポンも要チェック

定食やセット、デザートに、アルコール飲料など、バラエティ豊かな14種類のクーポンが登場中です。

対象メニューと値引後の金額は以下の通り。

【ランチクーポン】

・ランチセットドリンクバー...109円（220円引き）

・お昼の夢そば膳...989円（55円引き）

・ランチ 牛カルビ丼小麺セット...989円（110円引き）

・若鶏の竜田揚げおろしポン酢ランチ...899円（90円引き）

・ランチ 北海道濃厚ソフト...274円（55円引き）

ランチクーポンは平日オープン〜17時までの限定です。

【終日利用可能クーポン】

・キリン一番搾り生ビール...384円（275円引き）

・角ハイボール...274円（165円引き）

・山盛りポテトフライ 明太マヨ付き...604円（55円引き）

・めかぶそば天せいろ...1209円（110円引き）

・若鶏の竜田揚げおろしポン酢＆テリタル定食...1209円（110円引き）

・栃尾揚げハーフ...329円（55円引き）

・国産もつ煮豆富...494円（55円引き）

・いちごのモンブラン...604円（55円引き）

・抹茶ソフト白玉あんみつ...714円（55円引き）

クーポンはいずれも4月22日まで利用できます。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部