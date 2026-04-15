大切な人へ想いを伝える特別な日に♡YSL BEAUTYから母の日限定ギフトコレクションが登場しました。情熱的で温かみのあるレッドのパッケージに包まれたアイテムは、香りやメイクを楽しみながら“LOVE”を届けられる特別なセット。贈る人も贈られる人も心がときめく、ラグジュアリーなギフトをチェックしてみてください♪ 人気フレグランスセット♡ 「リブレ ギフトセット」は19,800円（税込）。リ